Accord avec l’OM, Zlatan Ibrahimovic raconte tout

Ce lundi soir, l'Olympique de Marseille a conclu le prêt d'Ismaël Bennacer en provenance de l'AC Milan, avec une option d'achat de 12 millions d'euros plus bonus, une piste révélée en exclusivité par le 10 Sport. En conférence de presse, le conseiller spécial du club lombard Zlatan Ibrahimovic a justifié cette opération.

Lundi, à la mi-journée, le10sport.com vous révélait en exclusivité la relance du dossier Ismaël Bennacer par l’OM, bouclé dans la soirée. L’international algérien, dans le collimateur de Pablo Longoria depuis plusieurs mois, a donc quitté l’AC Milan pour s’engager à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d'achat de 12M€ plus bonus. Présent en conférence de presse ce mardi, Zlatan Ibrahimovic a évoqué ce départ.

« Nous avons cherché la meilleure solution pour lui et pour nous »

« Il a demandé à être transféré, a indiqué le conseiller spécial du club lombard, rapporté par TMW. Il était important pour l'AC Milan, il a eu des blessures, il est revenu à la fin du mois de décembre. Il voulait vivre une nouvelle aventure. S'il veut chercher autre chose, il n'est pas obligé de rester ici. Nous avons cherché la meilleure solution pour lui et pour nous ».

« On doit avoir différents profils au milieu de terrain »

Présent sur RMC lundi soir, Pablo Longoria avait justifié sur le recrutement du milieu algérien. « Pour avoir plus d’alternatives à donner au coach (Roberto De Zerbi) au milieu de terrain. Après, comme toujours, c’est à lui de faire ses choix. On doit avoir différents profils au milieu de terrain. Et on considère qu’un joueur organisateur, un n°6, c’est quelque chose d’intéressant qu’on pouvait donner au coach », a indiqué le président phocéen dans l’After Foot.