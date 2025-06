80M€ : Le PSG prêt à faire un gros transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 80M€ la saison dernière, Gonçalo Ramos a perdu sa place de titulaire au sein du club de la capitale et pourrait donc changer d’air durant le mercato estival. Mais les courtisans du buteur portugais sont prévenus : le PSG ne cèdera Ramos qu’à sa juste valeur après avoir dépensé autant pour le faire venir en 2023.

Le mercato estival du PSG promet d’être agité, et notamment dans le sens des départs : « Il va surtout falloir surveiller d’éventuels départs, comme ceux de Kang-In Lee et de Gonçalo Ramos. Paris ne les bradera pas, mais ces deux joueurs pourraient être titulaires dans de très nombreux clubs et ils sont très demandés », annonce clairement le journaliste Laurent Perrin dans un chat organisé avec les internautes du Parisien, qui n’exclut donc pas une vente de Gonçalo Ramos (23 ans) cet été au PSG.

« Le PSG l’a acheté 80M€ » Mais le journaliste affirme donc avec force que le PSG ne fera aucun cadeau en terme d’indemnités de transfert : « Le club ne les retiendra pas si l'offre est suffisante. Et c'est là toute la clé. Beaucoup de clubs peuvent être intéressés par Ramos, et il peut avoir des envies d'ailleurs puisqu'il serait titulaire dans beaucoup de grandes équipes. Mais le PSG l'a a acheté 80 M€, c'est une somme énorme. Donc, s'il n'y a pas d'offre satisfaisante, Ramos ne bougera pas », explique Laurent Perrin, qui évoque également les autres indésirables du PSG.