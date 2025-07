700 000€ pour Aubameyang : Le transfert à l’OM refusé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an après avoir quitté l’OM pour filer en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang serait sur le point de revenir sur la Canebière. A la recherche d’un buteur pour seconder Amine Gouiri, le club phocéen pourrait donc trouver son bonheur avec le Gabonais. Mais voilà que ce retour d’Aubameyang à l’OM est loin de faire l’unanimité, tout dépendrait notamment des conditions de l’opération.

Le 4ème recrue estivale de l’OM est-elle imminente ? Après CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes, le club phocéen n’a clairement pas fini son recrutement. Et voilà que le prochain à poser ses valises sur la Canebière pourrait bien être Pierre-Emerick Aubameyang. Parti de l’OM il y a un an pour rejoindre l’Arabie Saoudite, le Gabonais pourrait retrouver un environnement qu’il connait très bien. De quoi ravir de nombreux supporters, mais certaines réticences existent tout de même…

« Là, je dis non » En faveur du retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM, Walid Acherchour serait prêt toutefois à s’y opposer notamment en fonction du salaire que le Gabonais réclame. « S’il revient dans ces conditions où il veut aider et rendre des services à l’OM avec une équipe qui va jouer tous les 3 jours, avec des matchs de rotation, un Gouiri qui va aller à la CAN, un salaire bien moindre qui était le sien lors de son premier passage, pour moi ça a tout de la bonne idée. Maintenant, s’il vient dans un rôle où je veux jouer absolument tout jouer et avec le même salaire, 700 000€ par mois, là, je dis non pour son âge, pour son niveau qui peut décliner. Pour moi, Aubameyang c’est une bonne idée à certaines conditions. S’il vient pour terminer la boucle, son histoire inachevée avec l’OM, avec sa rigueur, sa polyvalence, je dis oui. L’OM doit foncer. Maintenant, si c’est pour avoir un Aubameyang hors de prix, hors marché avec son salaire et qui va venir pour foutre le bordel dans le vestiaire… », a-t-il ainsi expliqué pour L’Equipe.