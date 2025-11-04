55M€ : Cette très grosse star valide un transfert au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour 55 millions d'euros, afin de remplacer Gianluigi Donnarumma. Les premiers pas du jeune gardien suscitent des critiques, mais Manuel Neuer, figure du Bayern Munich, comprend ce choix stratégique du PSG pour améliorer le jeu au pied.

Cet été, le Paris SG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma à un an de la fin de son contrat, remplacé par Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55M€ hors bonus. Les débuts du portier tricolore sont difficiles, et les critiques ne manquent pas. Présent en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et le Bayern Munich, Manuel Neuer a été interrogé sur ce changement dans les cages.

« Je pense que c’était l’intention du club d’être meilleur dans le jeu au pied » « Il était à Lille auparavant, il a fait une super saison, il est très calme », a confié le portier bavarois, qui comprend le projet du PSG avec Lucas Chevalier : « Je pense que c’était l’intention du club d’être meilleur dans le jeu au pied. Le PSG est une équipe qui joue aussi la possession du ballon. Les deux sont d’excellents gardiens de but, parmi les meilleurs. »