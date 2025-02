500M€ : La folle annonce sur le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, le PSG a décidé de revoir sa stratégie en arrêtant de miser uniquement sur des stars. L'objectif était ainsi d'évoluer sur le plan sportif, tout en allégeant la masse salariale. Enzo Raiola confirme d'ailleurs que les Parisiens ont prévu de la baisser de moitié alors qu'elle a longtemps avoisiné les 500M€.

Depuis l'été 2023, le PSG a décidé de changer de projet en se séparant de nombreuses stars, y compris Lionel Messi et Neymar. L'été dernier, c'est Kylian Mbappé qui est parti. Des départs qui ont largement contribué à alléger la masse salariale du club comme l'explique Enzo Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma.

« Il est le gardien du PSG et de la sélection nationale et est très apprécié par plusieurs clubs, comme c'est normal. Les contacts pour le renouvellement ont déjà commencé l'été dernier et nous travaillons très sereinement dans ce sens. Au vu des règles imposées par l'UEFA, le club fait volte-face d'un point de vue financier, passant d'une masse salariale de plus de 500 millions d'euros à moins de la moitié. Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l'hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n'y a pas d'urgence », confie-t-il dans une interview accordée à ChiamarsiBomber.com.

Donnarumma prêt à accepter le nouveau projet ?

Relancé sur l'avenir du joueur dont il gère les intérêts, Enzo Raiola assure que Gianluigi Donnarumma reste toutefois un joueur convoité : « Le club a exprimé à plusieurs reprises son désir de continuer avec Donnarumma et il en va de même pour lui. Il n'y a eu aucun contact avec l'Inter ou d'autres clubs. Je pense que si le joueur est mis sur le marché, il n'aura aucun problème à trouver des équipes intéressées par lui, mais pour le moment, il n'y a pas de portes ouvertes dans cette direction. Si quelque chose devait changer dans les mois à venir, nous ferons notre évaluation ».