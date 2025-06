45M€ : Le coup de pression qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid est sur le point de boucler un autre transfert : celui de Franco Mastantuono. Il y aurait toutefois un désaccord entre le club madrilène et River Plate pour la date d’arrivée de l’Argentin dans la capitale espagnole. Et cela pourrait régaler le PSG, qui garde un œil sur le milieu offensif de 17 ans.

La saison a pris une tournure catastrophique pour le Real Madrid. Le club madrilène n’a remporté aucun trophée majeur, malgré l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier. Les dirigeants merengue entendraient donc se montrer très actifs sur le mercato pour combler les lacunes de l’effectif désormais dirigé par Xabi Alonso. Dans cette optique, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold ont déjà été recrutés avant la Coupe du monde des clubs.

Désaccord entre River Plate et le Real Madrid pour Mastantuono Mais le Real Madrid ne compterait pas en rester là. La Casa Blanca serait sur le point d’accueillir Franco Mastantuono. Le milieu offensif de 17 ans aurait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre la capitale espagnole. Mais comme le rapporte AS, River Plate ferait pression sur le Real Madrid pour garder Franco Mastantuono jusqu’en janvier. De cette manière, le crack argentin terminerait la saison en Argentine et pourrait avoir une chance de remporter la Copa Libertadores. Les Merengue ne seraient toutefois pas d’accord et insisteraient pour avoir le prodige dès le mois d’août.