40M€ : Une folie pour le prochain transfert de l’OM ?

Avec déjà 3 recrues au compteur, l’OM ne compte pas s’arrêter là en ce mercato estival. D’autres recrues sont espérées par le club phocéen dans les semaines à venir, à commencer par un ailier gauche pour être le pendant de Mason Greenwood, installé lui à droite. C’est ainsi que la priorité se nommerait Igor Paixao. Mais faut-il faire une folie pour le Brésilien du Feyenoord ?

Ayant enregistré les arrivées de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, l’OM s’est ainsi renforcé au milieu de terrain et en défense. Quid maintenant de l’attaque ? C’est également l’un des chantiers du mercato à Marseille. Afin d’être le mieux armé pour la saison prochaine avec notamment la Ligue des Champions à jouer, Medhi Benatia et Pablo Longoria cherchent un nouveau buteur pour Roberto De Zerbi afin de suppléer Amine Gouiri. Mais pas seulement… Dans le couloir gauche, un ailier est activement recherché. Reste maintenant à trouver l’heureux élu pour répondre aux besoins de l’entraîneur de l’OM.

Paixao, transfert priorité à l’OM ? On connaitrait d’ailleurs d’ores et déjà la priorité de l’OM pour ce poste d’ailier gauche : Igor Paixao. « Moi j'avais l'info que la priorité de l'OM au poste d'ailier gauche, c'était Paixao de Feyenoord. C'est la volonté des dirigeant de faire Paixao pour en faire le pendant de Greenwood à gauche », avait révélé Walid Acherchour. Cela fait maintenant plusieurs jours que le nom du Brésilien du Feyenoord circule sur la Canebière et voilà que l’OM aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, il a été révélé qu’une offre de 28M€ avait été dégainée. Suffisant pour convaincre le club basé à Rotterdam ? Pas sûr puisque le Feyenoord attendrait 40M€ pour Paixao. La question est maintenant de savoir si l’OM décidera de revoir à la hausse sa proposition et quel montant sera offert.