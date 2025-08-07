35M€ : L'annonce qui choque l'OM sur le mercato !

D'ici la fin du mercato, l'OM espère encore recruter un défenseur central. Dans cette optique, la priorité se nomme Joel Ordonez. Mais alors que le Club Bruges a déjà bien vendu et n'est pas pressé dans ce dossier, le prix aurait été fixé à 35M€. Une somme qui aurait calmé l'OM.
Concentré sur le recrutement d'un nouveau défenseur central, l'OM a fait de Joel Ordonez sa priorité d'ici la fin du mercato. Un dossier toutefois difficile puisque le Club Bruges réclame plus de 35M€ pour lâcher l'international équatorien comme le raconte Fabrice Hawkins qui estime que cette somme est trop élevée pour les Marseillais.
L'OM fait le forcing pour Ordonez
« Pour Ordonez, il y a une volonté de l'OM d'avance, clairement, d'autant plus que lui veut l'OM. C'est le grand talent de Medhi Benatia, il a réussi à le convaincre. Il est très enjoué de porter le maillot de l'OM », rappelle-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'évoquer les exigences de Bruges.
«On parle de plus de 35M€»
« Maintenant, il faut que les deux clubs trouvent un accord et le souci c'est que Bruges a des possibilités et a fixé un prix assez haut. On parle de plus de 35M€, et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'a proposé Marseille », ajoute Fabrice Hawkins.