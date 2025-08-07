35M€ : L'annonce qui choque l'OM sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, l'OM espère encore recruter un défenseur central. Dans cette optique, la priorité se nomme Joel Ordonez. Mais alors que le Club Bruges a déjà bien vendu et n'est pas pressé dans ce dossier, le prix aurait été fixé à 35M€. Une somme qui aurait calmé l'OM.

Concentré sur le recrutement d'un nouveau défenseur central, l'OM a fait de Joel Ordonez sa priorité d'ici la fin du mercato. Un dossier toutefois difficile puisque le Club Bruges réclame plus de 35M€ pour lâcher l'international équatorien comme le raconte Fabrice Hawkins qui estime que cette somme est trop élevée pour les Marseillais.

L'OM fait le forcing pour Ordonez « Pour Ordonez, il y a une volonté de l'OM d'avance, clairement, d'autant plus que lui veut l'OM. C'est le grand talent de Medhi Benatia, il a réussi à le convaincre. Il est très enjoué de porter le maillot de l'OM », rappelle-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'évoquer les exigences de Bruges.