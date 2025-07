15M€ : La signature qui régale le PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

18 mois sont passés depuis la décision d'Hugo Ekitike de quitter le PSG afin de voler de ses propres ailes ailleurs. L'international espoir français avait choisi l'Eintracht Francfort et ne s'est pas trompé. Ses performances ont tapé dans l'oeil de Liverpool qui a proposé une offre que le club allemand ne pouvait pas refuser. De quoi faire les affaires du Paris Saint-Germain.

Hugo Ekitike à Liverpool, c'est fait. La semaine dernière, RMC Sport dévoilait un accord contractuel trouvé entre les dirigeants des Reds et l'attaquant français de 23 ans. Six mois seulement après celui de son compère d'attaque Omar Marmoush à Manchester City, Ekitike quitte l'Eintracht Francfort pour Liverpool.

Transfert à 95M€ pour Ekitike, signature à Liverpool ! Considéré comme un flop à 35M€ au PSG à cause de ses 18 mois passés à Paris sans avoir vraiment pu s'y imposer, Hugo Ekitike signerait un contrat de six saisons à Liverpool pour une coquette somme. Après avoir vendu Randal Kolo Muani pour 90M€, Omar Marmoush pour 80M€, l'Eintracht Francfort a conclu la vente d'Ekitike pour 95M€ bonus compris avec Liverpool. Soit le départ le plus lucratif de l'histoire du club allemand.