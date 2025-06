130M€ : C'est le jackpot au Paris FC !

Grâce à sa deuxième place en Ligue 2, le Paris FC est promu dans l'élite. Dès son arrivée en Ligue 1, le club emmené par Pierre Ferracci voit les choses en grand. D'ailleurs, le PFC se donne les moyens de ses ambitions avec un budget qui atteint les 130M€.

Ayant validé sa montée en Ligue 1 , le Paris FC ne compte en aucun cas faire de la figuration la saison prochaine, et ce, même s'il sera en concurrence avec des gros poissons de l'hexagone, dont son voisin du PSG . D'après les indiscrétions de L'Equipe, la direction du PFC a de grandes ambitions, et elle a décidé de se donner les moyens financiers pour faire forte impression dans l'élite.

Paris FC : Une enveloppe mercato de 60-70M€

Selon les informations de L'Equipe, le budget du Paris FC pour la saison 2025-2026 sera compris entre 120 et 130M€, soit l'un des plus importants en Ligue 1. En ce qui concerne son enveloppe pour le mercato, elle est de l'ordre de 60 à 70M€, derrière le PSG, l'OM voire l'AS Monaco. Par conséquent, le PFC fera partie des clubs de l'élite les plus dépensiers sur le marché.