Mercato - Rennes : Un dossier à 15M€ activé pour oublier Guirassy ?

Publié le 27 juin 2020 à 18h55 par La rédaction

Alors que le dossier Sehrou Guirassy n’avance pas, Rennes aurait activé d’autres pistes, et l’une d’entre elles mènerait en Écosse.