Mbappé, Dembélé, Doué… Ce que les joueurs de l’équipe de France ne veulent jamais revoir dans leur assiette

Dans une vidéo décalée diffusée par Brut pour Uber Eats, plusieurs joueurs de l’équipe de France, dont Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani, livrent leurs goûts culinaires. Kebab frites, thieb ou omelette sont validés, tandis que huîtres, langue de bœuf ou choux de Bruxelles déclenchent moqueries… et comparaisons improbables.

Dans le cadre d’une opération commerciale avec Uber Eats, sponsor officiel des Bleus, plusieurs joueurs de l’ équipe de France se sont exprimés dans une vidéo publiée par Brut sur leurs préférences alimentaires. Une séquence décalée et savoureuse : plusieurs joueurs de Didier Deschamps se sont livrés à une tier list de plats bien connus des Français. Si certains mets font l’unanimité, d’autres provoquent grimaces, sarcasmes, et même des comparaisons douteuses avec… la pelouse d’un stade.

L’omelette est largement plébiscitée en plat d’avant-match : « Classique avant un match, le matin », affirme Kylian Mbappé , une opinion partagée par l'ensemble de ses coéquipieres comme Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué , les joueurs du PSG . Le kebab frites séduit aussi. « Pour fêter un titre », lance Mbappé, avant d’ajouter : « Il faut juste trouver le bon moment pour que ça n'ait pas d’impact. » William Saliba , Aurélien Tchouaméni , Désiré Doué … tout le monde approuve. Le thieb poulet, spécialité africaine, fait aussi l'unanimité. Mbappé explique : « Y a pas besoin de fêter un titre pour manger ça. Mais deux jours avant un match, y aura plus de retour défensif. Déjà à l'entraînement, c'est difficile », rigole l'attaquant du Real Madrid.

Quant aux escargots, seul Jonathan Clauss ose les défendre : « C’est grave bon ! », pendant que Konaté, Kolo Muani, Barcola et Dembélé avouent n’y avoir jamais touché, ou une seule fois pour Mbappé : « Une fois. C’était la dernière. »

La langue de bœuf ne fait pas non plus recette : « Moi je mange pas ça », lâche Bradley Barcola. Kolo Muani n’est pas plus convaincu : « Ça m’inspire pas. »

À l’opposé, certains plats sont littéralement rejetés. Les choux de Bruxelles déclenchent une pluie de sarcasmes : « Je préfère manger la pelouse du stade », balance Dembélé , suivi par Tchouaméni : « C'est pas bon du tout » ; Doué conclut : « Bah, c’est de l’herbe, hein. » Les huîtres subissent le même sort : « J’ai goûté… je préfère vraiment la pelouse », insiste encore Dembélé , pendant que Tchouaméni tranche : « Non. »

« On apprend ça au centre »

Les sushis divisent : Dembélé confie : « Moi je trouve ça bon, c’est pas mal », mais Kolo Muani n’est pas client : « Je suis pas trop sushis, moi. » Et enfin, sujet sensible pour conclure : la pizza à l’ananas. Le jugement est unanime et radical : « Ah jamais ! », dit Clauss. « J’en ai entendu parler, mais j’ai jamais voulu goûter », ajoute Ibrahima Konaté.

Plus sérieusement, la séquence met aussi l'accent sur l’importance de la nutrition dans la carrière professionnelle. Kolo Muani rappelle : « On apprend ça au centre », Dembélé confirme : « Dès le début », et Mbappé confie que la prise de conscience s’est faite après une blessure : « Quand tu es assis dans la tribune pendant des semaines, tu comprends vite qu’il faut changer un truc. »