RC Lens : Victime d'une «injustice», il enrage

Thibault Morlain

Vainqueur à l'aller, le RC Lens se déplace ce mercredi à Londres pour affronter Arsenal. Une affiche qui ne rappelle pas que des bons souvenirs à Tony Vairelles. En effet, en 1998, lors d'un Arsenal-Lens, l'ex-attaquant des Sang et Or avait été exclu. Un carton rouge que Vairelles a encore aujourd'hui en travers de la gorge.

25 ans après, le RC Lens va affronter de nouveau Arsenal en Angleterre. En 1998, les deux équipes étaient déjà opposées en Ligue des Champions et c'étaient les Sang et Or qui s'étaient imposés (0-1). Un match que Tony Vairelles n'avait pas terminé, exclu à la 90ème minute. 25 ans plus tard, l'ancien joueur du RC Lens pense encore à ce carton rouge, n'hésitant pas à crier encore à l'injustice.

Cette recrue du RC Lens flambe, ça ne va pas plaire à Benzema https://t.co/0eKBfl9PSN pic.twitter.com/6fTvLJCqC1 — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

« Toute ma vie, je l’aurais en travers de la gorge »

C'est dans des propos accordés à lensois.com que Tony Vairelles a exprimé sa colère à propos de ce carton rouge reçu en 1998. L'ancien du RC Lens confie alors : « Ce que je retiens du match en 1998 ? Personnellement, j’en ai un mauvais souvenir. C’était un super souvenir pour l’équipe car c’est la première victoire française à Wembley, surtout en Ligue des Champions. Mais, pour moi, il reste quelque chose en travers de la gorge car je suis expulsé à la dernière minute de jeu à cause d’une personne qui simule. Lee Dixon arrive derrière moi, me donne un coup d’épaule et tombe par terre. Toute ma vie, je l’aurais en travers de la gorge ».

« J’ai vécu une injustice »