Foot - RC Lens

RC Lens : Jonathan Clauss en rajoute une couche sur l’équipe de France !

Publié le 16 octobre 2021 à 14h40 par La rédaction

Alors que les supporters du RC Lens rêvent de voir Jonathan Clauss sous le maillot de l’équipe de France, le latéral droit s’est de nouveau prononcé sur le sujet.