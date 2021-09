Foot - RC Lens

RC Lens : Deschamps se justifie pour Clauss !

Publié le 30 septembre 2021 à 17h20 par La rédaction mis à jour le 30 septembre 2021 à 18h31

Alors que certains espéraient la présence de Jonathan Clauss pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps en a décidé autrement. Et le sélectionneur s’est expliqué.