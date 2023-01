RC Lens : Bourreau du PSG, il dresse un énorme constat sur Messi

Thomas Bourseau

Le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison en Ligue 1 dimanche soir face au RC Lens, sans Lionel Messi qui dispose d’un temps de repos après le sacre de l’Argentine au Mondial. Et pour Facundo Medina, l’absence de Messi a été l’une des clés de la victoire lensoise.

Lionel Messi dispose de sept Ballons d’or, de toutes les récompenses individuelles et collectives possibles à présent avec le sacre de l’Argentine en Copa America en 2021 et au Mondial au Qatar en décembre dernier. De quoi faire de lui le meilleur joueur de l’histoire du football ? Pour Andrés Iniesta et Pep Guardiola notamment, cela ne faisait déjà aucun doute avant même que l’Argentine soit sacrée championne du monde face à l’Équipe de France.

Lionel Messi peut entrer dans l’histoire du PSG

En club, Lionel Messi pourrait encore rajouter une ligne à son palmarès en entrant dans la légende du PSG si jamais La Pulga parvenait à soulever la Ligue des champions, un trophée derrière lequel les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain court derrière depuis le lancement du projet QSI en 2012. Messi pourrait faire partie de l’équipe qui a remporté la première Ligue des champions de l’histoire du PSG, rien que ça.

«Vous doutez encore qu'il soit le meilleur ? Je pense que c'est une question étrange que vous me posez»