Le RC Lens sombre, il n’en revient pas

Alexis Brunet

Mercredi soir le RC Lens se déplaçait sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des champions. Malheureusement les joueurs de Franck Haise se sont fait laminer 6-0, et ils sont déjà éliminés de C1, alors qu'il reste une journée à disputer. Après la rencontre, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta a confié son étonnement face à une telle victoire de son équipe.

Après le PSG mardi, c'était au tour de l'autre équipe française engagée en Ligue des champions de disputer son cinquième match de poule, le RC Lens. Les partenaires de Kevin Danso se rendaient sur la pelouse d'Arsenal, avec l'intention de réitérer leur performance du match aller. Les joueurs de Franck Haise s'étaient imposés 2-1.

Arsenal a écrasé le RC Lens

Malheureusement le RC Lens n'a pas signé un second exploit face aux Gunners. Les Lensois se sont fait écraser 6-0 par Arsenal. Il y avait déjà 5-0 à la mi-temps. À la fin de la rencontre Mikel Arteta a livré son étonnement face à un tel résultat obtenu par ses hommes. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Je n'avais même pas rêvé comme ça! Nous avons eu la chance de nous qualifier aujourd'hui et d'être en tête du groupe et je pense que nous l'avons fait de manière très convaincante contre une très bonne équipe. »

Une star du RC Lens annonce son prochain transfert ? https://t.co/HHdNXuuc9t pic.twitter.com/chwCjzapRJ — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Arteta est fier de ses hommes