Il boucle son transfert au RC Lens, «tu es fou» !

Thibault Morlain

Aujourd’hui capitaine du RC Lens, Brice Samba avait choisi de rejoindre les Sang et Or lors du mercato estival 2022. Le gardien français évoluait alors en Angleterre à Nottingham Forrest. Et malgré la promotion du club britannique en Premier League, Samba a filé à Lens. Une folie aux yeux de ses anciens partenaires.

Brice Samba meilleur gardien de Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, le RC Lens ne s’est donc pas trompé en allant chercher le désormais international français. C’est à l’été 2022 que les Sang et or ont fait venir le portier de 29 ans. Formé et Havre et passé notamment par l’OM et Caen, Samba a ainsi fait son retour en France à cette occasion.



Feu vert pour un transfert historique au RC Lens ? https://t.co/Xi7D5rJOTo pic.twitter.com/AUPkqe2lCp — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

« Pourquoi tu partirais ? »

Pour L’Equipe , Brice Samba est revenu sur son choix de signer avec le RC Lens. Une décision qui a fait halluciner certains de ses anciens coéquipiers à Nottingham Forrest : « Mes coéquipiers m'ont dit : "Tu es fou, tu es adulé dans cette ville, limite tu ne paies plus rien si tu vas manger quelque part, pourquoi tu partirais ?". Mais c'était un choix ».

« Je me sentais prêt à revenir au pays »