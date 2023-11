Cette recrue du RC Lens flambe, ça ne va pas plaire à Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Expulsé face à Clermont ce samedi, Elye Wahi a juste le temps d'inscrire son 34ème but en Ligue 1. A seulement 20 ans, le buteur du RC Lens pourrait dépasser, dans les prochaines semaines, Karim Benzema, qui a marqué à 35 reprises avant ses 21 ans. Le record est évidemment détenu par Kylian Mbappé (71 buts).

Elye Wahi est passé par toutes les émotions ce samedi lors de la rencontre face à Clermont (3-0). Le buteur du RC Lens a trouvé le chemin des filets pour la 34ème fois de sa carrière en championnat, avant d'écoper d'un carton rouge après un accrochage avec Alidu Seidu.

Après le clash, il répond au RC Lens https://t.co/vneCOq1QQd pic.twitter.com/8SfOWepT3N — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Elye Wahi pourrait dépasser Benzema

Comme le rappelle Les Lensois.com , Elye Wahi a fait son apparition dans le top 3 des joueurs de moins de 21 ans à avoir marqué le plus de buts en championnat. Avec 34 buts, le buteur formé à Montpellier n'est plus qu'à une longueur de Karim Benzema, qui entre 2005 et 2009 a inscrit 35 buts. Il ne reste que très peu de temps à Wahi pour dépasser le buteur puisqu'il fêtera ses 21 ans le 2 janvier prochain.

Mbappé loin devant

Une chose est sûre, Wahi ne battra pas le record de Kylian Mbappé, auteur de 71 buts en Ligue 1 avant ses 21 ans. Récemment, la star du PSG a célébré son 300ème but, toutes compétitions confondues. Le buteur du RC Lens en est encore loin.