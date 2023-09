C’est la crise au RC Lens, un scénario catastrophe se prépare

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’apprête à retrouver la Ligue des champions, le RC Lens vit le pire début de saison de son histoire. Une nouvelle fois battus samedi lors de la réception de Metz, les Sang et Or n’ont réussi à obtenir qu’un seul point sur 15 possibles depuis la reprise de la Ligue 1. Au cours du XXIe siècle, neuf équipes avec un début de saison identique ont été reléguées.

Dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens ne s’attendait sûrement pas à vivre un tel début de saison. Samedi soir face à Metz, les Sang et Or disputaient leur cinquième match en Ligue 1 depuis la reprise. Une rencontre qui s’est soldée par une nouvelle défaite (0-1), la quatrième après celles face à Brest (3-2), le PSG (3-1) et l'AS Monaco (3-0). Le RC Lens n’a pour le moment qu’un seul point au compteur, obtenu contre le Stade Rennais lors de la deuxième journée de championnat (1-1).

«Il faut que ça arrive le plus vite possible»

« J’espère qu’on va réussir à mettre tout le monde à un bon niveau, il faut que ça arrive le plus vite possible. Je n’ai pas d’inquiétude sur la qualité de mon groupe, on va continuer à travailler. Quand vous sortez d’un match comme ça, c’est très difficile, mais il n’y a qu’une chose dans la vie des sportifs, c’est de retravailler et de repartir », a notamment déclaré Franck Haise samedi au micro de Canal+ . L’entraîneur du RC Lens souhaite que son équipe reprenne sa marche en avant le plus vite possible, car le temps presse.

Neuf relégations au XXIe siècle