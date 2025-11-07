Une star a signé au Paris FC, c'est terminé !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Paris FC a déboursé environ 5,8M€ pour arracher Pierre Lees-Melou au Stade Brestois. Interrogé sur son transfert, le milieu de terrain de 32 ans a avoué qu'il n'était plus considéré comme une star depuis son arrivée dans la capitale française.

Pour renforcer son entrejeu, la direction du Paris FC a coché le nom de Pierre Lees-Melou il y a plusieurs mois. Déterminés à recruter le milieu de terrain de 32 ans, les Parisiens ont formulé une offre d'environ 5,8M€. Une offensive qui a fait plier les hautes sphères du Stade Brestois.

Paris FC : Lees-Melou n'est plus une star Lors d'un entretien accordé au Parisien, Pierre Lees-Melou est revenu sur son départ de Brest vers Paris. D'après l'ancien pensionnaire de l'OGC Nice, son statut a changé depuis son transfert.