Une star a signé au Paris FC, c'est terminé !

Lors du dernier mercato estival, le Paris FC a déboursé environ 5,8M€ pour arracher Pierre Lees-Melou au Stade Brestois. Interrogé sur son transfert, le milieu de terrain de 32 ans a avoué qu'il n'était plus considéré comme une star depuis son arrivée dans la capitale française.
Pour renforcer son entrejeu, la direction du Paris FC a coché le nom de Pierre Lees-Melou il y a plusieurs mois. Déterminés à recruter le milieu de terrain de 32 ans, les Parisiens ont formulé une offre d'environ 5,8M€. Une offensive qui a fait plier les hautes sphères du Stade Brestois.
Paris FC : Lees-Melou n'est plus une star
Lors d'un entretien accordé au Parisien, Pierre Lees-Melou est revenu sur son départ de Brest vers Paris. D'après l'ancien pensionnaire de l'OGC Nice, son statut a changé depuis son transfert.
«A Brest, j’étais souvent arrêté et reconnu»
« En venant à Paris, vous avez quitté le statut de star locale pour celui de quasi anonyme… C’est vrai qu’à Brest, j’étais souvent arrêté et reconnu. Ici, ça change, c’est rare et il y a un côté agréable. Mais ça ne m’a jamais dérangé de prendre deux minutes pour discuter, surtout avec les enfants. Vous êtes leurs idoles, ils ont les yeux qui brillent quand ils vous voient, c’est la moindre des choses de leur rendre. Après, c’est que moi (rires). Je pense que des mecs comme Kevin Trapp doivent être beaucoup plus embêtés », a confié Pierre Lees-Melou, le numéro 33 du Paris FC.