Officiel - Paris FC : A peine arrivé, son départ à l'étranger est annoncé !

Passé par le PSG, Kevin Trapp a fait son retour dans la capitale française. En effet, l'international allemand s'est engagé en faveur du Paris FC lors du dernier mercato estival. Transféré depuis l'Eintracht, Kevin Trapp va avoir droit à un hommage ce jeudi soir à Francfort.
Après trois saisons au PSG, Kevin Trapp a fait son retour à l'Eintracht Francfort lors de l'été 2018. Six années plus tard, le gardien de 35 ans est de retour à Paris.
Kevin Trapp a signé au Paris FC
Promu en Ligue 1, le Paris FC était en quête d'un nouveau gardien lors du dernier mercato estival. Ayant jeté son dévolu sur Kevin Trapp, le club présidé par Pierre Ferracci a déboursé environ 1M€ pour faire plier la direction de l'Eintracht. Et seulement quelques semaines après sa signature, l'international allemand revient à Francfort.
L'Eintracht rend hommage à Trapp ce jeudi soir
Sur son compte X, l'Eintracht Francfort a annoncé ce mercredi midi qu'il allait rendre hommage à Kevin Trapp dans la soirée de jeudi. Alors qu'ils affrontent Galatasaray lors de la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions, les Schlappekicker vont faire leurs adieux à leur ancien portier avant le coup d'envoi de la partie, et ce, au Deutsche Bank Park.