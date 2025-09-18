Officiel - Paris FC : A peine arrivé, son départ à l'étranger est annoncé !

Amadou Diawara

Passé par le PSG, Kevin Trapp a fait son retour dans la capitale française. En effet, l'international allemand s'est engagé en faveur du Paris FC lors du dernier mercato estival. Transféré depuis l'Eintracht, Kevin Trapp va avoir droit à un hommage ce jeudi soir à Francfort.

Après trois saisons au PSG, Kevin Trapp a fait son retour à l'Eintracht Francfort lors de l'été 2018. Six années plus tard, le gardien de 35 ans est de retour à Paris.

Kevin Trapp a signé au Paris FC Promu en Ligue 1, le Paris FC était en quête d'un nouveau gardien lors du dernier mercato estival. Ayant jeté son dévolu sur Kevin Trapp, le club présidé par Pierre Ferracci a déboursé environ 1M€ pour faire plier la direction de l'Eintracht. Et seulement quelques semaines après sa signature, l'international allemand revient à Francfort.