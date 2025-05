Thierry Henry : Il passe un coup de fil, retour annoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près de sept ans après sa dernière apparition sur un terrain de football en Suisse à Yverdon-Sport, Djibril Cissé a pris la décision de tirer un trait définitif sur sa vie de footballeur. Du haut de ses 43 ans, l’ancien buteur de l’OM fêtera son jubilé le 27 mai prochain à l’Abbé Deschamps où il a brillé à ses débuts avec l’AJ Auxerre.

Le 27 mai prochain, Djibril Cissé effectuera son jubilé là où tout a commencé pour lui : à l’Abbé Deschamps. L’ancien attaquant de l’AJ Auxerre aux 90 buts en cinq saisons profite de cette occasion dans le but de réunir des amis et personnes importantes de sa carrière de près de deux décennies sur le même rectangle vert.

«Je devrais avoir Jean-Pierre Papin coach de l'autre équipe et peut-être Arsène Wenger»

Le consultant de 43 ans de La Chaîne L’Equipe, qui diffusera le jubilé de Djibril Cissé le mardi 27 mai était en conférence de presse ce jeudi dans l’optique de donner des informations supplémentaires au sujet de l’évènement avec deux légendes du football français sur les bancs de touches. « Je devrais avoir Jean-Pierre Papin coach de l'autre équipe et peut-être Arsène Wenger ».

«Quand tu as besoin d’un Thierry Henry, tu l’appelles il te dit « oui » tout de suite»

Thierry Henry, loin des terrains depuis son départ de l’équipe de France Espoirs après les Jeux Olympiques de Paris 2024, sera de la partie pour le plus grand plaisir de Djibril Cissé. « J’ai toujours gardé de très bonnes relations avec mes ex-coéquipiers, mes ex-coachs. Avant d’être des joueurs ce sont des humains et des gens avec qui j’aime bien être. Après nos chemins se séparent, tu pars dans un autre club, mais tu gardes ce cercle d’amis. Quand tu as besoin d’un Didier Drogba, tu l’appelles il te dit « oui » tout de suite. Quand tu as besoin d’un Thierry Henry, tu l’appelles il te dit « oui » tout de suite. Et ce sont des gens comme ça qui seront présents et qui ont une vraie importance à un moment donné et toujours forte en tant qu’humain ».