Rennes : Pierre Ménès pousse un coup de gueule sur la suspension de Nzonzi !

Publié le 28 octobre 2020 à 11h10 par La rédaction mis à jour le 28 octobre 2020 à 11h19

Alors que Rennes dispute, ce mercredi, son deuxième match de Ligue des Champions à Séville, Julien Stéphan devra composer sans Steven Nzonzi, suspendu pour un geste d’humeur. Le journaliste, Pierre Ménès a condamné cette suspension.

En plus d’Eduardo Camavinga, Julien Stéphan ne pourra pas non plus compter sur Steven Nzonzi pour son 2e match de Ligue des Champions contre Séville. Le milieu de terrain de Rennes a été suspendu, ce mardi. Il aurait eu un geste d’humeur en shootant dans une bouteille juste avant d’aller effectuer un contrôle antidopage. Les officiels n’auraient pas apprécié. Pierre Ménès a condamné cette décision sur son compte Twitter. « Nzonzi suspendu pour un geste d’humeur sur une bouteille d’eau (a-t-elle porté plainte ?). Il semble donc que toutes les instances on se soit mis d’accord pour un monde aseptisé. Plus d’émotion plus de mauvaise humeur. Monde de naze ».