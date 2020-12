Foot - Rennes

Rennes : Le coup de gueule de Riolo sur Camavinga

Publié le 3 décembre 2020 à 22h20 par La rédaction

Alors qu'Eduardo Camavinga est annoncé avec insistance sur le départ ces dernières semaines et s'est même séparé de son agent, ses performances sur le terrain semblent plus irrégulières. De quoi agacer Daniel Riolo.