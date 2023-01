Zidane - Le Graët : Le PSG s’en mêle !

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les propos de Noël Le Graët au sujet de Zinedine Zidane font grand bruit depuis deux jours, les réactions des acteurs du monde du football arrivent au compte-goutte dans ce dossier. Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, a pris la parole mardi en condamnant les propos du président de la FFF.

Interrogé sur les ondes de RMC Sport dimanche sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët a déclenché une vive polémique avec des propos inattendus sur l’ancienne légende de l’équipe de France : « Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », lâchait sèchement le patron de la FFF, qui a depuis présenté des excuses publiques. Mais le mal est fait.

« Une forte réaction »

Mardi, en conférence de presse, Christophe Galtier a bien sûr été invité à rebondir sur ces propos de Le Graët au sujet de Zidane, et l’entraîneur du PSG a condamné sans pour autant s’acharner : « Zidane mérite le respect et je suis convaincu qu'il a le respect de tout le monde. Les paroles qui ont été dites ont créé une forte réaction. Je ne vais pas commenter ces paroles. Je n'ai pas pour habitude de tirer sur l'ambulance donc je ne commenterai pas plus », a indiqué Galtier.

