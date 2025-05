Zidane au PSG : C’est confirmé en direct !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Approché par le PSG où s’est vu proposer le poste d’entraîneur il y a quelques années, Zinedine Zidane avait bel et bien refusé le poste comme l’a confirmé Daniel Riolo jeudi soir en direct sur RMC Sport. Ce qui avait donc provoqué la nomination de Christophe Galtier, et l’échec que l’on connaît au PSG.

« Zidane a dit non »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a confirmé la piste Zidane pour le PSG : « Galtier ? L’histoire on la connaît. Tu sais que je pense la même chose et que c’était une erreur majeure et un choix dingue. Mais l’histoire on la connaît, à partir du moment où ils sont allés à fond sur Zidane, qui a fini par dire non, et qu’ils se sont retrouvés avec Campos qui a dit ‘c’est moi le directeur sportif, faut que je prenne mes responsabilités, le seul entraîneur que j’ai sous la main et j’ai la prétention de pouvoir faire quelque chose avec lui car je le connais tellement que s’il faut, je vais intervenir et bricoler, c’est Galtier’ », rappelle Riolo.