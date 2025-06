Wanda Nara en couple avec un autre joueur du PSG ? Elle répond cash !

Axel Cornic

Au Paris Saint-Germain on se souvient bien de Wanda Nara, ancienne compagne et agent de Mauro Icardi. Ses frasques créaient une polémique à chaque fois et sa guerre avec Leonardo, le directeur sportif de l’époque, avait terminé sur un désastre. Mais voilà qu’elle fait une nouvelle fois parler d’elle, avec une histoire assez surprenante...

Le passage de Mauro Icardi au PSG n’est pas vraiment resté dans les mémoires. Mais celui de son ex-compagne Wanda Nara, oui ! La show-girl argentine s’occupait à l’époque de la carrière de l’attaquant, qui a été sous contrat avec Paris de 2019 à 2023. Et chacune de ses sorties était un évènement en lui-même, avec des nombreuses polémiques qui en ont suivi, notamment une guerre par médias interposés avec le directeur sportif de l’époque Leonardo.

Wanda Nara avec Hakimi ? Elle est une nouvelle fois lié au PSG malgré, elle, puisque les médias argentins ont lancé une histoire assez surprenante. En effet Achraf Hakimi, latéral gauche et leader de l’équipe qui est allée chercher la Ligue des Champions cette saison, entretiendrait vraisemblablement des relations avec Wanda Nara. Et ça n’a pas manqué de faire parler, avec une nouvelle polémique qui a commencé à prendre de l’ampleur.