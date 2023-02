Voilà pourquoi Mbappé fait mieux que Neymar

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’est mué à plusieurs reprises dans les grands rendez-vous ces dernières années comme le sauveur du PSG. De son côté, les performances de Neymar ont été plus irrégulières et en l’absence de Mbappé mardi dernier pendant une partie de la rencontre face au Bayern Munich, Neymar n’a pas pu faire oublier Mbappé pour une raison précise selon Thierry Henry.

Neymar avait débarqué au PSG à l’été 2017 avec un statut précis : de superstar en devenir. Du haut de ses 25 ans, le Brésilien avait déjà une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio ainsi qu’une Ligue des champions à son actif avec le FC Barcelone, le Graal derrière lequel le PSG court depuis le début de l’ère-QSI en 2011. Cependant, les blessures n’ont pas épargnées Neymar qui a été pointé du doigt pour ses écarts de comportements ou extra sportifs depuis son arrivée au PSG.

«Il n’a pas fait ce qu’il fallait faire pour attendre l’arrivée de Kylian qui a pris la profondeur quand il est entré»

En parallèle, Kylian Mbappé est arrivé le même été que Neymar, avec un statut différent. Cependant, la régularité de celui qui est devenu champion du monde avec l’équipe de France n’est pas à remettre en question et son importance n’a fait que grandir ces dernières années. Au point où il est devenu le point de référence de l’attaque du PSG et son sauveur comme cela aurait pu être le cas face au Bayern Munich en 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions mardi dernier au moment de son entrée en jeu et la prise de la profondeur. Ce que Neymar n’avait pas fait comme Thierry Henry l’a regretté. « J’aime le terrain, les histoires de comptoir ça ne m’intéresse pas. Il n’a qu’à parler à la diététicienne et à son coach et ça a déjà été fait. Ce qui m’intéresse et m’a intéressé dans le match de mardi (ndlr Bayern Munich), et le coach l’a dit lui-même il attendait de subir avant l’entrée de Kylian (ndlr Mbappé) en 4-4-2 : Neymar, Messi, qui va prendre la profondeur, je pense à Neymar non. Ce qui m’importe, c’est qu’il n’a à aucun moment pris la profondeur en première mi-temps. Tu savais très bien que tu allais subir vu que c’était la tactique. Nuno Mendes avait la balle un peu dans ces zones ici et parfois il était au même niveau que Nuno Mendes. Et ça, pour moi, c’est quelque chose qui me dérange un peu parce que dans la système il fallait absolument avoir quelqu’un haut pour prendre la profondeur. On voyait (Dayot) Upamecano tranquillement presser et à aucun moment il ne partait en profondeur. Maintenant, c’est un joueur de qualité, on sait très bien qu’il peut faire la différence. Mais la dernière fois, il n’a pas fait ce qu’il fallait faire pour attendre l’arrivée de Kylian qui lui, a pris la profondeur quand il est entré ».

Le PSG se loupe sur le mercato, Messi et Neymar enragent https://t.co/RsYY5s4t5k pic.twitter.com/Uqa1jL27Hl — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

«Quand Kylian est sur le terrain, tout change»