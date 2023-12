Vente PSG : Le Qatar vend la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, le PSG annonçait l’arrivée d’un actionnaire minoritaire, à savoir Arctos Partners qui a racheté 12,5% des parts de QSI. L’arrivée du fonds d’investissement américain à Paris a bien évidemment relancé les rumeurs concernant un possible désengagement du Qatar, arrivé en 2011. Mais Nasser Al-Khelaïfi s’était montré assez clair sur le sujet, annonçant la couleur pour la suite du projet QSI.

Le 7 décembre dernier, le PSG annonçait par le biais d'un communiqué l'arrivée d'Arctos Partners dans son capital. Le fonds d'investissement américains devient ainsi actionnaire minoritaire du club parisien à hauteur de 12,5%, le tout pour 530M€. Une nouvelle qui a relancé les rumeurs concernant l'éventuelle vente du PSG et l'avenir du Qatar. Mais Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué de rassurer en ce qui concerne les ambitions qataries avec le PSG.

Mercato - PSG : 20M€ lâchés, la première recrue hivernale est annoncée https://t.co/XnNwubBfNl pic.twitter.com/j0n6jX9nZu — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Le Qatar a encore de grandes ambitions avec le PSG

« Nous sommes heureux d'accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons », confiait le président du PSG dans le communiqué du club, avant de poursuivre.

«Ce jour est une étape importante dans l'histoire du Paris Saint-Germain»