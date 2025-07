Une star mondiale a choisi le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Star mondiale de la musique électro, DJ Snake enchaîne les succès sur les scènes du monde entier. Mais derrière les platines, le Parisien de naissance cache une autre passion : le football. Supporter assumé du PSG, le producteur originaire d’Ermont (Val-d’Oise) nourrit pourtant un projet bien plus surprenant… celui de racheter un club français.

Le 31 mai dernier, la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter a attiré de nombreuses personnalités au stade. Parmi les célébrités présentes : Malik Bentalha, SDM, Teddy Riner… mais aussi DJ Snake. Le célèbre producteur et compositeur, figure incontournable de la scène électro internationale, n’a jamais caché son amour pour le club de la capitale. Très proche du président Nasser Al-Khelaïfi, il est un supporter fidèle et passionné du PSG. Le lendemain de la victoire, il avait même enflammé le Parc des Princes avec un show exceptionnel pour célébrer le sacre européen du club.

L'amour de Dj Snake pour le PSG Originaire d’Ermont, dans le Val-d’Oise, DJ Snake a grandi au rythme du football et du PSG. Pour la journaliste Marie Poussel, qui le connaît bien et travaille pour Le Parisien, ce lien avec le club parisien est une évidence. « C’est une évidence pour le gamin du Val-d’Oise ! Il adore le foot, et le PSG s’est imposé naturellement », a-t-elle expliqué lors d’une session de questions/réponses sur le site du quotidien.