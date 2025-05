Une star du PSG virée, Daniel Riolo valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2023, le PSG avait engendré de grands changements au sein de son effectif en se séparant de plusieurs joueurs importants et non des moindres. Lionel Messi et Neymar ont ainsi quitté le club parisien tout comme Marco Verratti. Un choix totalement validé par Daniel Riolo.

L'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG en 2023 s'est accompagnée d'une révolution. En effet, le technicien espagnol a réclamé le départ de plusieurs stars à l'image de Lionel Messi, dont le contrat arrivait à échéance, de Neymar qui a rejoint à Al-Hilal, mais également de Marco Verratti qui a signé à Al-Arabi SC. Un choix largement validé par Daniel Riolo.

Intertitre 2 « Je suis passé par plein de sentiments depuis que Luis Enrique est arrivé. Le grand paradoxe c'est que j'ai été celui qui était le plus content au début, et le plus mécontent après », rappelle le journaliste de RMC auprès de Colinterview, avant d'affirmer que certains choix forts de Luis Enrique ont fini par payer.