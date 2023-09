Une star du PSG dans la tourmente, il monte au créneau

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma a régulièrement été sous le feu des critiques. Désormais bien installé dans les cages parisiennes, l’Italien est désormais pointé du doigt en Italie où ses performances avec la Nazionale interpellent. Mais selon l’ancien gardien Sébastien Frey, ces critiques envers le portier de 24 ans sont infondées.

Alors que la trêve internationale touche à sa fin, certaines stars du PSG se trouvent dans une situation particulière en sélection. C’est le cas du gardien Gianluigi Donnarumma qui malgré son capitanat ce mardi soir lors de la victoire de l’Italie face à l’Ukraine (2-1), a été copieusement sifflé.

Le boss du PSG se fait sèchement tacler https://t.co/eMK8uoxdv9 pic.twitter.com/QYpJPB0IDY — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Donnarumma sifflé ce mardi

Deux raisons majeures viennent expliquer ces critiques à l’encontre du joueur du PSG. Alors que la rencontre s’est déroulée à San Siro (stade de l’AC Milan), beaucoup de Tifosi n’ont pas apprécié le départ de Gianluigi Donnarumma vers le PSG en 2021.

« Le remettre en question aujourd'hui n'a aucun sens »