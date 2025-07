Une star de légende au PSG : Séquence émotion !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG pendant six mois à l’aube du projet des Qataris, entre janvier et juin 2013, David Beckham avait d’ailleurs terminé sa brillante carrière dans les rangs du club de la capitale. Et alors qu’il a de nouveau croisé la route du PSG dimanche en Coupe du Monde des clubs, l’ancien milieu de terrain anglais a évoqué cette expérience, non sans une certaine émotion.

Il a été l’une des grandes stars du football à la fin des années 90 et dans la première décennie des années 2000 : David Beckham, désormais co-propriétaire de l’Inter Miami, avait d’ailleurs pris sa retraite de joueur sous le maillot du PSG. Une courte expérience de six mois entre janvier et juin 2013, dans les premières années du grand projet mis en place par les investisseurs qataris, mais qui semble avoir malgré tout marqué Beckham qui a rendu hommage au PSG dimanche au micro de DAZN après la défaite de l’Inter Miami en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs (4-0).

« Très émouvant pour moi » « Franchement, c’est un match très émouvant pour moi. Évidemment, notre équipe affronte probablement la meilleure équipe du monde en ce moment. Qui l’eût cru? Pour moi, terminer ma carrière à Paris comme je l’ai fait avec ce club était très spécial. Je n’y ai passé que six mois, mais j’ai eu l’impression d’y avoir passé 16 ans. C’est une vraie famille, un club vraiment spécial, détenu par des personnes spéciales, dirigé par un homme spécial », a confié David Beckham, qui ne regrette pas d’avoir été éliminé de la compétition par le PSG.