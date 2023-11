Une recrue du PSG en colère, elle raconte tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mardi dernier, sur la pelouse du Milan AC, Milan Skriniar a inscrit son premier but en match officiel depuis son arrivée au PSG cet été. Mais le défenseur slovaque, très ému par cette grande première, était néanmoins très agacé par cette défaite en Ligue des Champions et le fait savoir.

Recruté libre par le PSG lors du dernier mercato estival après la fin de son contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar (28 ans) n'a pas mis longtemps avant de retrouver l'enceinte de San Siro. En effet, le PSG a hérité du Milan AC dans sa poule en Ligue des Champions, et s'est déplacé mardi dernier dans l'enceinte milanaise pour croiser le fer avec le club rossonero .

Le PSG a-t-il fait une erreur avec Neymar ? https://t.co/PdfUiEv3jM pic.twitter.com/ICkHrb4FSu — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Le PSG a chuté à Milan

Et malgré l'ouverture du score de Milan Skriniar qui a débloqué son compteur avec le PSG sur son ancienne pelouse (NDLR : Le Milan AC et l'Inter partagent le même stade), le club parisien s'est finalement incliné 2-1 avec des buts de Rafael Leão et Olivier Giroud. Et ce résultat final n'a pas du tout été du goût de Skriniar...

« Je n'étais pas content »