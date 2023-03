«Une douleur aiguë qui fusille», le calvaire est annoncé pour un joueur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau coup dur pour Presnel Kimpembe. Dimanche dernier, le défenseur tricolore s'est blessé gravement à la cheville. Le joueur du PSG pourrait être absent pour une durée de six mois selon l'ancien médecin de l'équipe de France, Fabrice Bryand. Le champion du monde 2018 débute un nouveau combat, bien loin des terrains de football.

Presnel Kimpembe ne voit pas le bout du tunnel. Absent pendant plusieurs semaines en raison de douleurs au tendon d'Achille, le défenseur français a rechuté lors de la rencontre face à l'OM. Victime dune rupture du tendon d'Achille droit dimanche dernier, le joueur du PSG pourrait s'absenter des terrains jusqu'à l'automne prochain. Ancien médecin de l'équipe de France, Fabrice Bryand est revenu sur cette blessure.





Un grand 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 pour tous vos messages de soutien ❤️



L’opération s’est bien passée 🤲🏿



Un grand merci à tout le staff médical du @psg et au Professeur James Calder.



Les guerriers reviennent toujours plus forts.. 3️⃣🔴🔵#LAFORCE pic.twitter.com/U8Y2FtGr7o — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) February 28, 2023

« C’est une blessure terrible »

« Il a fait attention mais il a fragilisé le tendon jusqu’au jour où il a complètement cassé. C’est une blessure terrible. Certains joueurs disent qu’ils ont l’impression qu’un spectateur leur a jeté une pierre ou lancé un projectile sur le tendon au moment où ça a lâché. C’est vraiment une douleur aiguë qui les fusille » a-t-il déclaré au Parisien . Pour Bryand, Kimpembe va devoir s'armer de patience.

Bryand réclame de la patience

« C’est une blessure qu’il faut respecter. Elle est compliquée car la cicatrisation est longue et qu’elle est soumise à beaucoup de contraintes. C’est un tendon qui supporte beaucoup de charges. Si celui-ci n’est pas bien remis au niveau de sa fonction, soit il fait mal, soit il répète. Comme cette blessure est longue, notamment au niveau de la qualité du tissu, les sportifs ont tendance à brûler les étapes et les risques de rechute sont alors beaucoup plus élevés. Il faut laisser du temps au temps et savoir écouter son corps » a-t-il confié, avant de prédire sa date de retour.

« Il faut environ six mois pour être compétitif »