Neymar a «traumatisé» le PSG, l’énorme annonce

Recruté pour 222M€ durant l’été 2017, Neymar est toujours le joueur le plus cher de l’histoire du football. Mais le Brésilien n’a jamais justifié l’investissement consenti par le PSG. D’autant plus qu’en 2019, Neymar avait fait le forcing pour retourner au FC Barcelone. Une décision qui a eu d’énormes conséquences auprès des fans parisiens.

L’été 2019 aura été très chaud du côté du PSG. Et pour cause, seulement deux ans après son arrivée, Neymar a fait le forcing pour retourner au FC Barcelone. Et cela avait fait des dégâts à Paris comme le rappelle David Opoczynski.

«Des banderoles ‘casse-toi !’ qui sont assez explicites»

« Ce jour-là, lors du premier match de la saison le 11 aout 2019 face à Nîmes, Neymar n’est pas là. Mais il y a des messages qui lui sont passés avec des banderoles ‘casse-toi !’ qui sont assez explicites », lance le journaliste du Parisien dans le podcast Code-Source .

«Neymar va très très mal le vivre»