Une bonne nouvelle tombe pour le PSG

Jean de Teyssière

Mercredi prochain, le PSG sera opposé à la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match important pour le club de la capitale, qui espère se qualifier pour le tour suivant. Si le PSG gagne sans convaincre, la Real Sociedad, elle, ne gagne plus du tout et n'arrive même plus à marquer. De bonne augure pour le PSG ?

Depuis la saison 2020-2021, le PSG n'arrive plus à dépasser le stade des huitièmes de finale. Cette saison-là, le club de la capitale était arrivé jusqu'en demi-finale, avant de perdre face à Manchester City. Puis, face au Real Madrid et au Bayern Munich, le PSG n'a jamais réussi à être compétitif, hormis peut-être face au Real Madrid. Contre la Real Sociedad, l'occasion est belle d'enfin se qualifier pour le tour suivant.

La Real Sociedad ne gagne plus...

La chance pour les joueurs du PSG est qu'ils vont affronter une équipe en gros manque de confiance depuis plusieurs semaines. Depuis quatre matchs de championnat, l'équipe basque n'a plus réussi à gagner. L'équipe entraînée par Imanol Alguacil a enchaîné trois matchs nuls d'affilées avant de perdre ce samedi à domicile face à Osasuna (0-1).

...et ne marque plus

Surtout, la Real Sociedad ne marque plus. Les trois matchs nuls consécutifs se sont conclus sur le score de 0-0 et face à Osasuna, les Basques se sont inclinés 0-1. Cela fait donc 360 minutes que l'équipe espagnole ne marque pas. De bonne augure pour le PSG.