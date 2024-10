Un nouveau phénomène au PSG, «il est incroyable» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titularisé contre Strasbourg afin de faire souffler certains cadres, Senny Mayulu a livré une magnifique prestation, ouvrant même le score, son premier but au Parc des Princes. Une performance saluée par Luis Enrique qui ne manque de s’enflammer pour son jeune joueur.

Déjà auteur d'une fin de saison dernière très remarquée, le jeune Senny Mayulu continue de bénéficier d'un temps de jeu intéressant compte tenu du fait qu'il n'a que 18 ans. Samedi soir, il était d'ailleurs titulaire contre Strasbourg et a livré une prestation très aboutie notamment ponctuée d'un but. Après la rencontre remportée par le PSG (4-2), Luis Enrique a d'ailleurs encensé son crack.

Mayulu impressionne au PSG

« Quand tu vois Barcola, Senny (Mayulu), Ousmane (Dembélé), Gonçalo (Ramos), Kolo (Muani), Vitinha... Senny Mayulu a marqué son premier but ce soir et je suis très content parce que c'est l'idée : essayer d'être meilleur en tant qu'équipe et pour ça, on a besoin de tous les joueurs », promet l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre plus en détails sur la prestation de Senny Mayulu.

«Il a été incroyable»

« Il a été incroyable, il aurait pu marquer trois buts ! Ce qui m'a convaincu de le mettre dans le onze ? L'an passé, il avait la possibilité de partir dans un autre club, je ne vais pas dire lequel (NDLR : Dortmund probablement) mais il est resté. Je lui ai parlé, je lui ai dit que j'aimais la façon dont il joue, qu'il était de Paris et qu'il devait rester ici. Il a décidé de rester et maintenant il peut jouer. Il montre qu'il a beaucoup de potentiel, de la personnalité, des qualités. C'est un très bon joueur dans la surface, il marque ce soir mais aurait pu en mettre deux de plus. Je suis très content pour lui », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.