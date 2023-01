«Un joueur lambda», Neymar prend encore très cher

La rédaction

Fustigé pour son match face à Rennes et pour son attitude envers certains de ses coéquipiers, Neymar n’en finit plus d’être la cible des critiques. La période post Coupe du Monde semble très difficile pour l’attaquant brésilien qui ne semble plus être aussi concerné par le PSG qu’avant. C’est en tout cas l’avis de Jean-Michel Larqué.

Où est passé le Neymar de Barcelone, celui qui pouvait faire gagner un match à son équipe à lui seul ? Si cela peut paraître triste pour certain, pour beaucoup, c’est son attitude qui est la cause de cette baisse de niveau.

« Il va être un joueur lambda »

Dans l’émission diffusée sur RMC , Rothen s’enflamme , Jean-Michel Larqué, ancien international français, a donné son avis sur le cas Neymar, en perte de vitesse avec le PSG : « Aujourd’hui, n’ayant plus d’échéance importante, il va être un joueur lambda, comme il l’a été tout au long de sa carrière. C’est un joueur certainement très doué, plus doué que beaucoup de professionnels, mais qui aura gâché une partie de sa carrière. »

Proche de Neymar, il est au coeur d'un scandale sexuel https://t.co/ptCcFMqZWA pic.twitter.com/6m5cy65QNQ — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Neymar ne veut plus faire d’efforts