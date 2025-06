Un joueur humilié au PSG, il se lâche en direct

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Lionel Messi et Vitinha, les débuts ont été glacials. Selon Damien Degorre, journaliste bien informé sur le PSG, l’Argentin n’a pas fait preuve de la moindre indulgence envers l’ex-milieu du FC Porto. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, il est même allé jusqu’à évoquer une véritable humiliation infligée par l'octuple Ballon d’Or, qui retrouvera son ancienne équipe à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs.

Les retrouvailles entre Lionel Messi et le PSG s’annoncent glaciales. Depuis son départ en 2023, l’international argentin ne cesse de parler en mal de son passage dans la capitale. Arrivé libre en provenance du FC Barcelone, il avait mal vécu la vie parisienne et les sifflets du Parc des Princes.

Vitinha prépare sa vengeance

En plus, Messi n’a pas été tendre avec certains de ses coéquipiers. Vitinha avait enrôlé le costume de souffre-douleur. « Pour moi, il y a un joueur qui est le symbole du PSG aujourd’hui, c’est Vitinha. Et lui a un compte à régler avec Messi parce que ça s’est très mal passé entre eux la première année. Messi avait humilié Vitinha, et aujourd’hui Vitinha a envie d’humilier Messi » a révélé Degorre sur le plateau de L’Equipe du Soir.