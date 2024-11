Un joueur en pleine galère, le vestiaire du PSG veut le sauver !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est en grande difficulté au point d’être relégué à un second rôle au PSG. Et alors que Didier Deschamps continue de lui accorder sa confiance, le vestiaire du club parisien continue de le soutenir à l’image de Warren Zaïre-Emery qui envoie un message à son coéquipier.

Recruté pour 90M€ durant l'été 2023, Randal Kolo Muani n'arrive pas à justifier un tel investissement, au point que Luis Enrique ne semble plus compter sur lui au PSG. Cependant, Warren Zaïre-Emery défend son coéquipier.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Zaïre-Emery monte au créneau pour Kolo Muani

« Quand il vient avec les Bleus, il est content et heureux. Au club, il travaille, il fait les choses au quotidien. Je pense que les gens sont assez durs avec lui car franchement c’est un bon joueur. Et on le voit d’ailleurs à chaque fois en équipe de France », a confié le milieu de terrain du PSG au micro de Telefoot.

«Les gens sont assez durs avec lui car franchement c’est un bon joueur»

De son côté, Randal Kolo Muani a également évoqué sa situation et sa volonté de monter en puissance : « Il faut garder le mental, à moi de continuer à travailler pour que le coach me fasse confiance. Ça fait partie de mon histoire. J'ai toujours travaillé, je n'ai jamais eu les choses facilement. Je dois travailler plus, marquer les esprits quand il fait appel à moi, a répondu le joueur. À moi de donner le maximum de moi-même pour qu'il me fasse confiance ».