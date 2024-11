Du jamais vu, le PSG lui a fait vivre une soirée «extraordinaire» !

Thomas Bourseau

Formé et Schalke 04 et passé par West Ham ainsi que l'AS Monaco, Thilo Kehrer a signé au PSG à 21 ans. L'international allemand a d'ailleurs eu la chance d'y faire une expérience inédite à l'approche du confinement dû au Covid-19 en 2020 contre le Borussia Dortmund en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (2-0). Il s'est expliqué chez Zack Nani.

Thilo Kehrer est arrivé au PSG à l'aube de ses 22 ans. Une saison et demie après avoir déposé ses valises dans la capitale et après avoir vécu une élimination délicate au vu du scénario en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester United en 2019, Kehrer a passé une soirée inoubliable le 11 mars 2020, quelques jours avant le confinement lié au Covid-19.

De par le protocole mis en place à cause de la pandémie, le PSG avait reçu le Borussia Dortmund dans un Parc des princes vide. Cependant, les supporters se sont quand même réunis aux abords du stade pour pousser son équipe en criant et chantant de l'extérieur. Une ambiance de folie dès le trajet jusqu'au stade qui a marqué Thilo Kehrer qui s'est confié sur le sujet à Zack Nani.

« Ce jour-là était extraordinaire. Pour les matchs au Parc, on partait de l'hôtel et sur cette route à partir de Boulogne, les routes étaient blindées. Supporters, fumigènes partout. Pendant 20, 30 minutes, on passait autour des supporters, ça nous chauffait. Même à l'intérieur du bus, il y avait des fumigènes qui rentraient, ça toussait. On avait de la musique avec une enceinte. Si c'était Neymar ? Non, Presko (ndlr Presnel Kimpembe). Il avait mis un son de Naza : P*tain de mer**. A la fin du son, tout le bus chantait. Les coachs, les joueurs, tout le monde était en feu. On sentait l'énergie. On avait perdus 2-1 à Dortmund, ça chambrait de l'autre côté les jours avant le match, dans les médias ça parlait un peu. On était revanchards ».

Pour l'émission diffusée sur Twitch : Zack en roue libre, le défenseur de l'AS Monaco (28 ans) a fini par s'exprimer sur cette expérience inédite offerte par les supporters du PSG. « On était sur le terrain, motivés à fond et on entendait les supporters à l'extérieur du stade. Ils étaient tous à l'extérieur, le stade était vide, mais tu entendais quand même du bruit dehors. La motivation était maximale, on était chauds ».