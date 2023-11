Un joueur du PSG se lâche sur sa relation avec Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Utilisé dans un rôle d'ailier gauche sur certaines phases de jeu depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Vitinha se retrouve ainsi dans la zone de Kylian Mbappé sur le terrain. Et leur entente semble d'ailleurs excellente comme en témoigne le très bon début de saison de l'international portugais qui se réjouit de son association avec le crack de Bondy.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Vitinha est utilisé dans une position inédite. Placé dans le couloir gauche, le Portugais évolue dans un rôle hybride qui le rapproche de Kylian Mbappé sur le terrain. Après la belle victoire contre l'AS Monaco (5-2), l'ancien milieu de terrain du FC Porto a justement évoqué son entente avec le capitaine de l'équipe de France.

Vitinha s'enflamme pour sa relation avec Mbappé

« Sur mon but, je reçois la balle de "Kiki" (Kylian Mbappé, ndlr). Je vois la cage, je tire et c’est rentré. Tactiquement, on se comprend, tous les deux. S’il est plus à l’intérieur du jeu, je suis plus à côté et vice-versa. Le PSG se trouve sur une très bonne dynamique, tous nos attaquants ont marqué. Ils sont contents, notamment Ousmane (Dembelé, ndlr). Cela lui fait du bien de marquer à lui et à l’équipe. J’espère que c’est un bon signe », explique l'international portugais en zone mixte avant de se projeter sur le choc de mardi en Ligue des champions.

«On est prêts pour Newcastle»