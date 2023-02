Un joueur du PSG s’agace, vers un clash assuré ?

Arthur Montagne

Régulièrement blessé durant la première partie de saison, Renato Sanches a débuté les trois dernières rencontres du PSG sur le banc. Un statut qui semble agacer l’international portugais qui n’a pas manqué d’afficher sa colère après la victoire à Montpellier (3-1). La tension monte en coulisses.

Recruté l'été dernier pour environ 12M€, Renato Sanches a connu une première partie de saison marquée par les blessures. Mais alors qu'il est de retour, le Portugais se contente du statut de remplaçant depuis trois matches. Et après la victoire contre Montpellier (3-1), lors de laquelle il a remplacé Sergio Ramos sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, Renato Sanches a affiché sa colère.

Renato Sanches s'agace !

« C'est toujours important de gagner après ne pas avoir gagné les deux derniers matches. J'ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant parce que c'est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j'ai juste besoin de jouer un peu plus... », lâche-t-il en zone mixte.

«Je ne suis pas content»