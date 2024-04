Un joueur du PSG fait halluciner la Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un début de saison compliqué, Gianluigi Donnarumma a largement redressé la barre ces dernières semaines et réalise des prestations impressionnantes, à l'image de son match XXL à Marseille dimanche lors de la victoire du PSG contre l'OM (2-0). D'ailleurs, après Amine Harit, c'est Steve Mandanda qui a encensé le portier italien.

Le début de saison de Gianluigi Donnarumma avait de quoi inquiéter. Le portier italien avait du mal à se faire à la philosophie de jeu de Luis Enrique qui l'a poussé à commettre plusieurs erreurs, notamment avec son jeu aux pieds. Cependant, la gardien du PSG a largement progressé et impressionne désormais tout le monde. A commencer par Steve Mandanda, qu'il affrontera mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France.

Donnarumma impressionne Mandanda...

« Ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est impressionnant. C'est l'un des meilleurs joueurs du PSG, il est vraiment complet et décisif à chaque match. De par ses qualités et sa régularité, il fait partie des meilleurs », lâche l'ancien portier de l'OM en conférence de presse. Mais il n'est pas le seul à être impressionné par Gianluigi Donnarumma. Dimanche, après le Classique, Amine Harit a encensé le portier du PSG.

... et Amine Harit !