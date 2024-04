«C'est impressionnant», un joueur du PSG le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG reçoit le Stade Rennais pour une place en finale de la Coupe de France. L'occasion notamment de voir un duel de gardien entre Gianluigi Donnarumma et Steve Mandanda. Et l'ancien portier de l'OM ne manque pas d'encenser l'international italien.

Après des débuts compliqués sous les ordres de Luis Enrique, avec des boulettes qui ont fait parler, Gianluigi Donnarumma a clairement redressé la barre et s'impose désormais comme l'un des hommes forts du PSG. Il l'a une nouvelle fois prouvé dimanche contre l'OM en sortant une prestation XXL. En marge de la demi-finale de la Coupe de France opposant le club de la capitale et le Stade Rennais, Steve Mandanda s'est enflammé pour Gianluigi Donnarumma.

Mandanda impressionné par Donnarumma

« Ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est impressionnant. C'est l'un des meilleurs joueurs du PSG, il est vraiment complet et décisif à chaque match. De par ses qualités et sa régularité, il fait partie des meilleurs », lâche l'ancien portier de l'OM en conférence de presse, avant d'évoquer sa forme du moment.

«Il fait partie des meilleurs»