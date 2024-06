Un grand projet en Algérie annoncé, le PSG sort du silence

Alexis Brunet

Le PSG entend toujours plus se développer et reste à l’affût de certaines propositions intéressantes. Dernièrement, un partenariat avait par exemple été annoncé entre le club de la capitale et le Mouloudia Club d’Alger. Mais à en croire le champion de France, il n’y aurait finalement rien du tout entre les deux formations.

Actuellement, le PSG est occupé à gérer son mercato estival de la meilleure des manières. Le club de la capitale a d’ailleurs bouclé un premier recrutement, en mettant la main sur le gardien de but russe, Matvey Safonov. Ce dernier est arrivé en provenance du FK Krasnodar contre un chèque d’environ 20M€.

Un partenariat a été annoncé entre un club algérien et le PSG...

En plus de gérer son mercato, le PSG n’oublie pas de se développer à l’international. Dernièrement, on apprenait d’ailleurs que le club de la capitale avait signé un partenariat avec le Mouloudia Club d’Alger. Cela devait notamment servir au niveau de la formation des jeunes joueurs algériens et un match amical entre les deux formations devait même avoir lieu.

... mais le PSG dément !