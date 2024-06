Euro 2024 : Surprise, un joueur du PSG s’est métamorphosé !

Pierrick Levallet

Deux joueurs du PSG ont lancé leur Euro 2024 d'une bonne manière. Gianluigi Donnarumma s'est imposé avec l'Italie contre l'Albanie (2-1) et Fabian Ruiz s'est montré sous son meilleur jour avec l'Espagne face à la Croatie (3-0). Le milieu de terrain de 28 ans est d'ailleurs apparu, à la surprise générale, métamorphosé sous les ordres de Luis de la Fuente.

Le PSG va très certainement suivre très attentivement cet Euro 2024. De nombreux joueurs du club de la capitale disputent la compétition avec leurs nations respectives. Ce samedi, deux éléments parisiens ont fait leur entrée en lice dans le tournoi. Gianluigi Donnarumma était titulaire dans les buts de l’Italie contre l’Albanie, tandis que Luis de la Fuente a accordé sa confiance à Fabian Ruiz avec l’Espagne face à la Croatie.

Fabian Ruiz a flambé avec l'Espagne...

La Squadra Azzura (2-1) et la Roja (3-0) se sont imposés face à leurs adversaires respectifs. Et Fabian Ruiz commence déjà à faire bonne impression. Buteur contre la sélection de Luka Modric, le joueur du PSG s’est montré sous son meilleur jour. Avec un taux de passes réussies de 91%, Fabian Ruiz est aussi celui qui a couru le plus côté espagnol (12,2 kilomètres).

... et a bluffé tout le monde