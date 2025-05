Un grand nom du PSG s’annonce sur M6

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien coach du PSG, Luis Fernandez sera présent à Munich ce samedi soir pour livrer son analyse sur la finale de Ligue des champions pour le compte de M6. Habituellement sur beIN SPORTS, la légende parisienne sera accompagnée de Rai, mais aussi d'Antoine Kombouaré, qui vient tout juste d'être remercié par le FC Nantes.

A évènement exceptionnel, couverture exceptionnelle. Diffuseurs de la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter ce samedi, M6 et Canal + ont sorti le grand jeu. La chaîne cryptée devrait consacrer 40h d’antenne à ce choc. Aux commentaires, les abonnés retrouveront Paul Tchoukriel et Sydney Govou.

Luis Fernandez débarque sur M6 Du côté de M6, on devrait retrouver Xavier Domergue, Carine Galli et un petit nouveau, Antoine Koumbouaré, qui endossera le rôle de consultant. Trois autres anciens membres du PSG intègrent le dispositif : Rai, Youri Djorkaeff et Luis Fernandez. Prêté par beIN SPORTS, l’ancien coach parisien a accepté volontiers de se rendre à Munich.